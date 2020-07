Scuola, FdI: Conte supporta e sopporta Azzolina che vagola nel buio

“A rispondere all’interrogazione sulla scuola nel question time alla Camera è stato il Presidente del Consiglio Conte che supporta e sopporta, il ministro Azzolina che da tempo vagola nel buio e non riesce a dare risposte a studenti, insegnanti e famiglie. “Azzolina supera Walt Disney”, scriveva oggi un quotidiano: ci sarebbe da ridere se non fosse che ancora non si sa quando riaprirà la scuola a settembre, che mancano all’appello migliaia di docenti e il rischio che si formino le classi pollaio è sempre più che attuale”.

Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Paola Frassinetti ed Ella Bucalo, rispettivamente vicepresidente della commissione Cultura della Camera e responsabile scuola.