Carceri, FdI: Maggiori risorse a polizia penitenziaria

Governo sordo e Bonafede peggior ministro Giustizia

“Da molto tempo Fratelli d’Italia denuncia la drammatica situazione delle carceri italiane e le enormi difficoltà con le quali la Polizia penitenziaria è costretta quotidianamente a lavorare. Abbiamo chiesto maggiori risorse economiche e umane ma il governo anche dinnanzi alle numerose rivolte, è rimasto sordo su questi temi, incapace di affrontarli e risolverli. Scalo delle graduatorie degli assunti, schermatura delle carceri per impedire i collegamenti con l’esterno tramite cellulari sono alcuni dei tanti punti che FDI continua e continuerà a chiedere per puntellare un esecutivo e un ministro della Giustizia che verrà ricordato come il peggiore della storia. Tramite il capogruppo di FDI in commissione Affari costituzionali Emanuele Prisco chiederemo di audire al più presto i sindacati di Polizia penitenziaria ai quali rivolgiamo la nostra vicinanza e il nostro ringraziamento per l’enorme sforzo profuso”.

Lo dichiarano in una nota il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida, i componenti della commissione Difesa Salvatore Deidda e Wanda Ferro che oggi hanno partecipato alla manifestazione organizzata dal sindaco USSP.