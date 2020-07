Centrodestra, Meloni: Sabato a piazza del Popolo per raccogliere firme per votare a settembre anche per le politiche

«Nella manifestazione di Piazza del Popolo di sabato 4 luglio, raccoglieremo le firme per chiedere che si possa votare in Election Day a settembre: si vota per le elezioni regionali non si è capito perché non si possa votare anche per le politiche, atteso che questo governo oggettivamente rischia di non avere più i numeri e sicuramente non ha le idee e la compattezza necessari. Nel caso in cui questo governo, come speriamo, vada a casa, per noi c’è solamente il voto perché l’Italia ha bisogno di un governo coeso, forte, che abbia la maggioranza per fare le cose coraggiose delle quali l’Italia ha bisogno».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in una intervista all’agenzia Vista.