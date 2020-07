Centrodestra, Rampelli: L’Italia ha bisogno di un Governo forte

“Noi facciamo due ragionamenti. Il primo: in democrazia devono decidere i cittadini. In Italia accade spesso che in posizione di comando si trovi chi non ha vinto le elezioni e questo è inaccettabile.

Il secondo: siamo in una fase di difficile crisi economica anche figlia dell’emergenza sanitaria, serve quindi un governo forte, una maggioranza coesa che lo sostenga e di un programma chiaro e netto.

Per quanto riguarda il centrodestra, abbiamo sempre sostenuto che chi arriva primo esprime il presidente del Consiglio – una sorta di primarie in presa diretta – quindi vale la pena di ricordare che abbiamo sempre trovato soluzioni unitarie quando esistevano sensibilità diverse. Del resto siamo tre partiti ognuno dei quali è figlio di una sua storia importante”.

E’ quanto ha dichiarato Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato della Camera, ospite alla trasmissione ‘Coffee Break’ su La7.