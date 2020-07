DL rilancio, Rampelli: Conte ha gestito 200 miliardi in totale solitudine

“Un gesto di cortesia che sarebbe stato preferibile ricevere almeno prima del DL Rilancio facendo seguire il concetto della condivisione delle decisioni, come dovrebbe essere quando si agisce in emergenza sanitaria e poi economica, al di fuori della Costituzione e dei regolamenti.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte avrebbe dovuto agire con tutti i partiti dell’opposizione, come accadde all’epoca delle Brigate Rosse, altrimenti si configureranno le condizioni della deriva autoritaria. Sono invece state già impegnate decine di miliardi e nel DL Rilancio, che muove altri 55 miliardi di euro, si continuano a bocciare nostri emendamenti indirizzati al soccorso delle attività produttive e al sostegno dei più deboli.

Atteggiamento irresponsabile che non viene per ora lenito dall’inviato a a Palazzo Chigi, a meno che Conte non dimostri di capire che noi non siamo solo un tassello del quadro politico nazionale, ma rappresentiamo anche un blocco sociale che non può essere escluso o marginalizzato da decisioni inefficaci. Quando si mettono in campo risorse così significative per tentare di rilanciare l’economia nazionale bisogna rispondere a tutti. Ci auguriamo dunque che il futuro incontro, sempre che ci arrivi il documento di programma elaborato a Villa Pamphili, non sia un’occasione mediatica ma uno strumento per aiutare l’Italia a rinascere”.

È quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia intervistato a Start su Skytg24.