DL rilancio, Rizzetto: Riparare discriminazione sugli indennizzi che penalizza i medici convenzionati

“Mi appello ai relatori del dl Rilancio, Marattin, Misiti e Melilli, affinchè si adoperino per riconoscere un indennizzo ai medici convenzionati, nell’ambito del provvedimento che arriva in Aula lunedì prossimo. Sul decreto probabilmente verrà posta la fiducia, privandoci della possibilità di emendare. Vi è un evidente disparità di trattamento da eliminare tra gli operatori sanitari. Il personale medico e infermieristico contrattualizzato in una struttura sanitaria pubblica e che contrae il coronavirus, può contare sull’indennizzo dell’Inail che riconosce il contagio come infortunio sul lavoro. Invece, nulla di ciò si prevede per i medici di medicina generale, convenzionati con il Servizio sanitario qualora contraggono la malattia nell’assistere i loro pazienti. Lo stesso vale per altri operatori sanitari, pertanto è necessario riconoscere a tutta la categoria il medesimo indennizzo”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, annunciando la presentazione di ulteriori atti per riportare equità di trattamento.