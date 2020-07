Marò, La Russa: In tanti salgono sul carro del vincitore

Tribunale sancisce quello che FDI sostiene da anni

“La decisione del Tribunale arbitrale internazionale ha sancito quello che Fratelli d’Italia, quasi nel silenzio generale, ha sempre sostenuto. In passato, purtroppo, non è mai arrivato quel sostegno importante che chiedevamo affinché non si perdesse ulteriore tempo e si riconoscessero le ragioni dei nostri due uomini in divisa. Oggi sono in tanti a salire sul carro del vincitore: noi abbiamo sempre saputo da quale parte stare e siamo molto felici per Salvatore Girone, Massimiliano Latorre e i loro familiari ai quali rivolgiamo le nostre sincere felicitazioni”.

Lo dichiara Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e senatore di Fratelli d’Italia.