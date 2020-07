Marò, Rampelli: La svolta con la richiesta di arbitrato. Ripagate le dimissioni di Giulio Terzi dal Governo Monti

“La svolta c’è stata quando il Governo, dopo anni di stallo e di tentennamenti, chiese l’arbitrato internazionale. Questo risultato è una vittoria di chi non ha mai smesso di credere nella giustizia contro ogni evidenza (falsa) da parte dell’India. Giunga oggi il nostro abbraccio ai due marò, Latorre e Girone, per l’odissea giudiziaria che hanno attraversato. Oggi sentenza ripaga il gesto nobile dell’ex ministro degli Esteri Giulio Terzi di Sant’Agata che si dimise dal Governo in polemica con Monti”.

E’ quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.