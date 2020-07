Migranti. Lollobrigida: In otto risultati positivi dopo sbarco, interrogazione a Governo

“Quanto accaduto ieri a Noto è gravissimo e Fratelli d’Italia ne chiederà conto al Governo attraverso una interrogazione urgente al presidente Conte e al ministro Lamorgese. Dei 43 immigrati sbarcati ieri ad Augusta, infatti, 8 sono risultati positivi al Covid e invece di trovarsi in quarantena su una nave in rada, come chiesto dal governo siciliano, si trovano in isolamento a Noto in una struttura a pochi chilometri dal centro abitato. Oltre tutto i tamponi risultati positivi sono stati effettuati soltanto dopo il fotosegnalamento degli immigrati, col risultato che adesso tutti gli agenti di Polizia che si trovavano con loro sono stati immediatamente posti in quarantena. Quindi: immigrati sbarcati in Italia risultati positivi al Coronavirus e poliziotti esposti al rischio contagio e messi in quarantena. E’ evidente che qualcosa non sta funzionando e che il Governo nazionale deve spiegare come mai sia stato consentito lo sbarco a terra senza prima aver effettuato tutti i controlli necessari”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.