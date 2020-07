Somalia, Rampelli: Ricordare militari italiani che persero vita nell’inferno di Mogadiscio

“Oggi il nostro pensiero va ai tre militari italiani, il sottotenente Andrea Millevoi, il sergente maggiore paracadutista Stefano Paolicchi, il paracadutista Pasquale Baccaro, morti 27 anni fa in un attentato in Somalia, durante la ‘Battaglia del Pastificio’. E il messaggio di speranza del tenente colonnello dell’Esercito Italiano, Gianfranco Paglia, paracadutista rimasto gravemente ferito in quel 2 luglio del 1993 nell’inferno di Mogadiscio, sia da monito per non dimenticare il sacrificio dei nostri militari. Eroi, donne e uomini in divisa, impegnati nelle missioni internazionali – spesso in territori di conflitto – per contrastare il terrorismo e tutelare gli interessi nazionali”.

E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.