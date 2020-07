TAV, Ciaburro: Da sindaco Lione dichiarazioni fuori tempo

“Comprendo che il nuovo sindaco di Lione, Gregory Doucet viva ancora dei residui della campagna elettorale ma la sua dichiarazione sulla TAV è fuori tempo considerando lo stato dei lavori raggiunto ormai non più sospendibili. Invito il sindaco ad esaminare gli atti della commissione Intergovernativa Italia-Francia, dove potrà verificare che il Comitato di sicurezza discuterà pesanti ed ulteriori limitazioni di esercizio relative al traffico merci sulla attuale linea. In alternativa alla TAV, potrei sempre invitare il sindaco al ripristino e alla creazione di nuove Stazioni di Posta sul Colle del Moncenisio affinché i cavalli che traineranno i carri possano trovare ristoro. Non entro nel merito della politica francese ma ricordo ai cugini d’Oltralpe che in Italia a forza di no a tutto siamo arrivati al punto più basso della storia dell’economia della nostra Patria”.

Lo dichiara Monica Ciaburro, deputato si Fratelli d’Italia.