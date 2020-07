UE, Sergio Berlato: Finalmente dall’Europa arrivano aiuti anche per le imprese più piccole

“La Commissione Europea ha finalmente esteso l’applicazione del quadro temporaneo per gli Aiuti di Stato, quali ricapitalizzazione e debito subordinato, per consentire agli Stati membri di potenziare il sostegno a favore di micro imprese, piccole imprese e start-up, comprese quelle che si trovavano in difficoltà finanziaria già al 31 dicembre 2019”. Così in una nota l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Sergio Berlato. “Queste imprese, tutte con meno di 50 dipendenti e un fatturato/bilancio annuo inferiori a 10 milioni di euro, sono state particolarmente colpite dalla carenza di liquidità dovuta all’impatto economico e sociale dell’attuale pandemia di coronavirus, soprattutto a causa della difficoltà di accesso ai finanziamenti rispetto alle imprese più grandi. Tali imprese potranno ora beneficiare di queste misure a condizione che non siano sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza, non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio che non sono stati rimborsati o non siano soggette a un piano di ristrutturazione ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato. Sembrerebbe dunque che le nostre richieste di un intervento europeo per salvaguardare il settore imprenditoriale abbiano finalmente ricevuto una risposta, speriamo ora che il nostro Governo si impegni per rendere questi fondi facilmente accessibili”.

