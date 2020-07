Venezuela, Rizzetto: Conte chiarisca su legami M5s-Maduro

Regime coinvolto su sfruttamento Coltan

“Al netto dei presunti finanziamenti al partito il presidente del Consiglio Conte faccia luce sul sostegno del M5S ad un regime coinvolto nello sfruttamento di coltan, prezioso minerale, anche detto il «minerale della morte». Un carico di coltan, poi sequestrato dalla nostra Guardia di Finanza, è stato recentemente fatto arrivare a Trieste per un valore di 300 mila dollari: si tratta di un traffico gestito da Maduro e legato a fatti sconosciuti di dubbia legalità. Vogliamo sapere cosa sappia il governo italiano a riguardo e in particolare la posizione di Conte che, al di là dell’artefatta immagine neutrale che si è creato, resta uomo fedele del M5S, partito che come noto non ha perso occasione nel sostenere le politiche del regime venezuelano di Maduro”.

Lo dichiara Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d’Italia annunciando un’interrogazione sui fatti emersi dalle recenti inchieste, da ultimo quella del giornalista F. Biloslavo riportata su Panorama.