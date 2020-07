Vicenza, Foti: No volontà interrompere percorso amministrativo, ritengo utile incontro con sindaco

“Non vi è alcuna volontà di Fratelli d’Italia, per altra contraria alla sua natura, di interrompere il percorso amministrativo di un’amministrazione alla cui affermazione ha concorso e che vuole continuare lealmente sostenere.

Per carattere, prediligo il confronto diretto con quelli che ritengo essere gli interlocutori di riferimento, e ciò in politica come nell’amministrazione del bene pubblico. Per questa ragione ritengo utile un incontro con il sindaco al fine di potere verificare l’attuabilità delle idee che Fratelli d’Italia suggerisce all’amministrazione, fermo restando l’attività pienamente soddisfacente posta in essere dall’assessore Mattia Ierardi. In tal senso, fin dalle prossime ore mi attiverò nella mia veste di Commissario provinciale, ruolo cui sono stato chiamato dal Presidente Nazionale Giorgia Meloni”.

Lo dichiara Tommaso Foti, Vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera e commissario provinciale FDI Vicenza.