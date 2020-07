Autostrade, La Russa: Non più tollerabile situazione in Liguria

Interrogazione a Presidente del Consiglio e ministro Trasporti

“Il presidente del Consiglio e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti chiariscano quali modalità ed entro quale termine urgente ritengano di intervenire in Liguria al fine di risolvere gli attuali disagi, garantendo il diritto costituzionale alla mobilità e altresì la sicurezza della rete”.

Lo dichiara Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e senatore di Fratelli d’Italia annunciando una interrogazione al governo.

quali interventi il governo ritenga di poter adottare al fine di fornire un adeguato supporto economico ai cittadini e alle aziende che, in ragione della drammatica situazione in cui sono loro malgrado costretti, si trovano nell’impossibilità di operare. Sarebbe altresì necessario e urgente, indicare quali siano i termini per l’effettivo avvio dei lavori relativi alla realizzazione della «Gronda di Ponente», infrastruttura da tempo già finanziata e ad oggi inattuata”.

