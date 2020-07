DL rilancio. Lollobrigida: Passa proposta Meloni per aumentare pensioni invalidità

“Grazie all’impegno di Fratelli d’Italia è passata in commissione Bilancio la proposta Meloni, sostenuta e sottoscritta anche da tutti gli altri gruppi parlamentari, di istituire un apposito fondo per aumentare l’importo degli assegni di invalidità civile ad almeno 516 euro. Una battaglia che portiamo avanti da anni e che, anche alla luce del pronunciamento della Corte costituzionale, possiamo finalmente vincere contribuendo ad aiutare concretamente quelle centinaia di migliaia di italiani che non potevano più sopravvivere con soli 285 euro al mese. Un risultato che ci inorgoglisce e per il quale ringraziamo Giorgia Meloni, che prima di tutti ha individuato gli strumenti idonei al raggiungimento di questo obiettivo e che con tenacia si è battuta per l’approvazione dell’emendamento al decreto Rilancio”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.