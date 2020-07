DL rilancio, Rizzetto: Bene approvazione emendamento a sostegno imprese e lavoratori

“Bene l’approvazione da parte del governo della mia proposta che incentiva il rinnovo dei contratti a tempo determinato escludendo i rigidi vincoli che ne condizionavano il rinnovo e che scoraggiavano le imprese a proseguire i rapporti di lavoro, anche prima dell’emergenza sanitaria. Accolgo con soddisfazione il passo indietro della maggioranza che condividendo l’emendamento ha preso atto dell’insufficienza delle misure che aveva introdotto per agevolare la ripresa del lavoro. Ma soprattutto mi auguro che l’approvazione della deroga che ho chiesto al decreto Dignità, possa essere l’inizio di un percorso per modificare in modo definitivo questo provvedimento voluto dal M5S che ha onerato ulteriormente le imprese in danno anche ai lavoratori, con la reintroduzione di causali e paletti temporali nella stipula di contratti di lavoro subordinati”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, capogruppo FDI in commissione Lavoro alla Camera.