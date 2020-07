DL rilancio, Trancassini: Governo approva viaggi a Dubai, FdI raddoppia pensioni invalidità

“Mentre governo e maggioranza approvano bonus monopattini, viaggi a Dubai e posti di lavoro a chiamata diretta, Fratelli d’Italia ha affrontato i problemi delle persone più in difficoltà come i percettori delle pensioni d’invalidità. Con l’approvazione di questo emendamento, fortemente voluto da Giorgia Meloni si creerà un fondo per il raddoppio di questa pensione: in questo modo, un tema così delicato non solo viene affrontato, ma diventa priorità anche nel prossimo scostamento di bilancio. Adesso la maggioranza dovrà occuparsi obbligatoriamente di questo stanziamento. In mezzo a tanti provvedimenti inutili, Fdi ha preferito pensare a chi è rimasto indietro e alle persone davvero in difficoltà”.

Lo dichiara Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FdI in commissione Bilancio.