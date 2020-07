Balneari, Fidanza: Maggioranza costretta a marcia indietro

“La maggioranza ha provato il colpo gobbo ma è stata costretta alla marcia indietro. L’emendamento originario dei relatori sulle concessioni balneari avrebbe gettato ulteriore confusione in un settore in cui incredibilmente si fa fatica a far attuare l’estensione al 2033 prevista dalla legge vigente. Soltanto davanti alla denuncia delle opposizioni e delle associazioni di categoria i relatori hanno riformulato l’emendamento evitando il peggio. Rimane il rammarico per i concessionari pertinenziali che invece ancora una volta si vedono ingiustamente penalizzati. E rimane la sensazione di una maggioranza nemica di un settore fondamentale per il nostro turismo.” È quanto dichiara in una nota il Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza.

