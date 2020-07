Beni culturali, Rotelli: Bene riapertura Villa Lante, eccellenza del Rinascimento italiano

“Villa Lante, iI capolavoro per eccellenza del Rinascimento italiano può finalmente riaprire i battenti grazie alla propedeutica fase di sperimentazione che è stata avviata in maniera proficua. Si tratta di una riapertura importante che restituirà in tutta la sua bellezza, uno dei polmoni verdi più belli d’Italia a turisti provenienti da ogni parte del mondo. Il mio ringraziamento va al direttore Matilde Amaturo e ad Edith Gabrielli, capo della Direzione Regionale Musei Lazio, che si è impegnata strenuamente, in prima persona, affinché la Tuscia potesse tornare ad essere meta turistica privilegiata in virtù della sua ottima qualità di vita, delle sue particolarità climatiche e delle sue bellezze storiche ed architettoniche di cui Villa Lante rappresenta l’eccellenza”.

Lo dichiara Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d’Italia commentando la notizia della riapertura di Villa Lante che da domani, 8 luglio, tornerà ad essere visitabile tutti i giorni dal martedì alla domenica, dalle 8,30 alle 19,30.

