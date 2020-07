Difesa-Libano, Deidda: I miei migliori auguri alla Brigata Sassari per la nuova operazione “Leonte”

“Auguro i miei migliori auguri alla Brigata Sassari ed in particolar modo al Comandante Andrea Di Stasio, in partenza per la nuova operazione ‘Leonte’, in Libano. Ai ‘Dimonios’, che assumono il comando del contingente italiano e del Sector West di Unifil, aspetterà il duro compito di monitorare la cessazione delle ostilità tra Libano e Israele e garantire piena assistenza alla popolazione civile e sostegno al Governo libanese per la sicurezza dei propri confini con lo Stato di Israele. Il contingente italiano sarà costituito dal personale del Comando Brigata e del 3° reggimento bersaglieri di Teulada. In qualità di Responsabile Nazionale del Dipartimento Difesa per Fratelli d’Italia, rivolgo tutto il pieno sostegno ai nostri uomini, certo della loro professionalità come ricordano anche le parole di elogio espresse dalla stessa Ambasciatrice Mira Daher che sottolinea e ci tiene a ringraziare la partecipazione italiana nella missione in Libano. Colgo l’occasione, infine, per salutare tutta la comunità libanese in Italia e rimarcare l’importanza dell’amicizia che ci lega”.

È quanto dichiara Salvatore Deidda, Deputato di FdI e Capogruppo in Commissione Difesa.