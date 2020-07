DL missioni, FdI: Dopo voto IV e Boldrini, maggioranza faccia chiarezza

Forze armate meritano rispetto

“Fratelli d‘Italia ha sempre anteposto l’interesse dell’Italia e la sicurezza delle nostre Forze armate a quello della singola forza politica. I nostri militari che già oggi sono in missione all’estero devono avere il pieno sostegno del Parlamento. Con dispiacere e preoccupazione notiamo, invece, che dopo i primi segnali di spaccatura registrati all’interno della maggioranza nelle scorse sedute della commissione Difesa, oggi al momento del voto sul decreto Missioni, il gruppo di Italia Viva e la collega Boldrini del Pd hanno espresso un voto non favorevole, esprimendo anche dure critiche e argomentazioni che nulla hanno a che fare con le missioni dei nostri uomini in divisa. Dichiarazioni gravi, mosse da motivi ideologici e pretesti demagogici. Le missioni internazionali ricoprono un ruolo fondamentale nella politica di un Paese e i nostri militari, che sono apprezzati in tutto il mondo per la loro professionalità, non meritano di essere tirati in ballo per questioni su cui la maggioranza deve fare chiarezza al proprio interno”.

Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia della commissione Difesa della Camera Salvatore Deidda, Wanda Ferro e Davide Galantino.