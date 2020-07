Dl Rilancio, Caiata: Ministro Spadafora prenda impegni concreti per far ripartire lo sport >

“Il governo Conte continua ad avere una scarsissima considerazione del mondo dello Sport e l’ennesima riprova è la bocciatura dell’emendamento presentato da FdI sul credito d’imposta sulle sponsorizzazioni. Un provvedimento importante che se approvato avrebbe aiutato le tante società sportive che non vivono di diritti televisivi. Il ministro Spadafora, inadeguato come tutto il governo Conte, anziché piangere lacrime di coccodrillo, prenda impegni seri e concreti che possano far ripartire lo sport e faccia sentire forte la sua protesta verso quella maggioranza che boccia emendamenti di buon senso”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Caiata.

Condividi