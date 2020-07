Dl rilancio, Ruspandini: I Benetton migliori amici del PD, 5 stelle e IV

“La maggioranza in commissione Bilancio della Camera decide di prorogare tutte le concessioni aeroportuali di due anni. La famiglia Benetton, che tramite Atlantia controlla Aeroporti di Roma, società che grazie alla premura di M5S, Pd e IV ha visto estendere la sua multimilionaria concessione fino al 2046, riceve l’ennesimo favore dalla sinistra italiana e dai grillini. E’ ora di smetterla con la pantomima che vediamo da anni sui social, non c’è nessuna crociata contro i Benetton perché nei fatti Pd, M5S e IV sono i migliori amici di questa famiglia, pezzo importante del capitalismo internazionale, del mondialismo e di tutto quello che a parole i grillini in particolare hanno detto di voler combattere”.

E’ quanto dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Massimo Ruspandini, capogruppo in commissione Trasporti del Senato.