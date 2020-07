DL rilancio, Trancassini: Buco per errato conteggio lo pagano operatori trasporto autobus

“Il derby nella maggioranza per coprire i 100 milioni di buco prodotto da un errato conteggio del decreto Rilancio, lo pagano gli operatori che svolgono il trasporto passeggeri con autobus e che non riceveranno aiuti per i danni subiti dal Covid 19. Per loro nessun aiuto perché, come dice la relazione, non c’è copertura. La maggioranza riesce, dunque, a trovare le coperture per ciò che rappresenta un problema alla tenuta interna e preferisce lasciare fuori categorie come gli autisti del trasporto passeggeri”.

Lo dichiara il deputato Paolo Trancassini, capogruppo FDI in commissione Bilancio.

