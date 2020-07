Fase 3, Zucconi: Basta annunci, Governo salvi settore turistico

Situazione gravissima, esecutivo collabori nelle sedi parlamentari

“Mentre il Premier Conte continua a fare sterili annunci, l’economia italiana si avvia verso un crollo irreversibile. Secondo un recente studio dell’Istat, entro un anno rischiano la chiusura definitiva 6 alberghi e ristoranti su 10, comportando la perdita di un valore aggiunto pari a 19,6 miliardi di euro, ma soprattutto circa 800 mila posti di lavoro. La situazione è gravissima nel comparto turistico: non si evidenziano segnali di ripresa e il voucher, come da tempo denunciamo, si sta rivelando come uno strumento privo di efficacia. Il pacchetto di emendamenti proposto da Fratelli d’Italia in Commissione Bilancio durante la discussione del Dl Rilancio è sempre disponibile per la Nazione, e sarebbe in grado di salvare le imprese del comparto turistico. Non è più tempo di aspettare: il Governo torni al più presto nel mondo reale e cominci a collaborare nelle sedi parlamentari per salvare il turismo italiano. Basta annunci in televisione, servono dei fatti concreti e una reale apertura alle opposizioni”.

Lo dichiara Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FdI in Commissione attività produttive, commercio e turismo.