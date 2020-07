Scuola, FdI: Arcuri commissario? Con Conte non c’è mai fine al peggio

“Non si capisce quali siano i meriti che hanno portato alla nomina di Arcuri a commissario per la riapertura delle scuole. I suoi errori nel periodo della pandemia con i gravi ritardi sulla consegna delle mascherine e dei ventilatori dimostrano che non è la persona adatta per governare un momento così complesso come la riapertura delle scuole. Con il ministro Azzolina pensavamo di aver visto il peggio, ma evidentemente con il governo Conte al peggio non c’è mai fine”.

Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Paola Frassinetti ed Ella Bucalo, rispettivamente responsabile dipartimento nazionale istruzione e responsabile scuola.