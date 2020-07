Sovrana Bellezza – Buone vacanze!

È arrivata l’estate e Sovrana Bellezza, come di consueto, va in vacanza per qualche settimana.

Quest’anno è stato particolarmente difficile, il virus che ha colpito il mondo ci ha imposto la clausura e il distanziamento, ci ha pervaso di diffidenza nei confronti del prossimo, ha ridotto al minimo i contatti sociali, elevato la paura a unico criterio informatore delle nostre giornate.

Negozi, ristoranti, alberghi chiusi, aeroporti e stazioni deserte, impossibile spostarsi da un quartiere all’altro nella propria città, inimmaginabile viaggiare.

La bellezza, in questo scenario buio, sembrava non trovare spazio, difficile concentrarsi su un’idea positiva, richiamare alla mente la gioia di vivere, ispirarsi a concetti di armonia.

Eppure, proprio per questo, occorreva ancorarsi fortemente alla nostra identità nazionale, non perderci nel mare oscuro che ci circondava.

Sovrana Bellezza ha continuato a pubblicare articoli sulle nostre eccellenze nazionali, a ricordare chi siamo e cosa sappiamo creare.

L’oscurità si sta dissolvendo e sebbene con qualche timore siamo tornati a vivere, a incontrarci, a guardare la bellezza che ci circonda.

Superata questa dura prova ora è tempo di fermarsi a riflettere sul lavoro da svolgere in autunno.

Ci attendono grandi progetti da realizzare e saremo pronti.

Buone vacanze a tutti, ci rivediamo a settembre!