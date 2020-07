“La crisi economica e sociale causata dal Covid-19 è più grave del previsto: l’emergenza sanitaria e le conseguenti misure di contenimento hanno infatti indotto una profonda contrazione economica. Le perdite di produzione dei primi due trimestri sono maggiori rispetto a quelle ipotizzate. Il Pil dell’Eurozona è crollato mediamente dell’8,7%. I dati diffusi oggi dalla Commissione Eu sono impietosi: l’Italia e’ l’ultima di tutti i paesi dell’Eurozona, con una caduta del PIL pari a -11,25%”. Così in una nota l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Sergio Berlato. “Incertezza, mancanza di liquidita’ e mancanza di investimenti renderanno molto difficile la ripresa.

E’ fondamentale un rapido accordo sul piano di ripresa proposto dalla Commissione per garantire il prima possibile l’accesso ai fondi previsti per il rilancio economico.

L’Europa deve stabilire subito misure decise e concrete per garantire sostegno a tutti gli Stati in estrema difficoltà, soprattutto all’Italia che, ricordiamo, essere uno dei Paesi fondatori dell’Unione.

