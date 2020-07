Suo tasso di talebanismo inversamente proporzionale a quello di intelligenza

“Anche dopo essere rimasto senza il ministero Toninelli, già famoso per il tunnel del Brennero, non perde occasione di difendere con le unghie e con i denti, il titolo dell’ottusangolo pentastellato. Oggi invoca l’ergastolo per Giorgia Meloni. Al di là del tasso di talebanismo inversamente proporzionale a quello di intelligenza, è sicuro che chi è compagno di merende di un Ministro che ha concesso i domiciliari agli ergastolani mafiosi possa ancora scomodare il termine ergastolo? Ad usare il termine ergastolo, Toninelli rischia la stessa figura di quando voleva attraversare il Brennero tramite il famoso tunnel”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia.