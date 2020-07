Editoria, Rotelli: Solidarietà a collaboratori de ‘Il Messaggero”

“Esprimo la massima solidarietà a tutti i collaboratori del quotidiano ‘Il Messaggero’ impegnati in questi giorni in una complicata vertenza con l’editore per il tariffario dei loro compensi. Mi auguro che la proprietà possa rivedere la decisione di ridurre il prezzo degli articoli pagati ai collaboratori, giornalisti sempre in prima fila nel raccontare i fatti. A loro, che sono una garanzia per tutti i lettori, va il mio ringraziamento e la stima per il lavoro quotidiano che svolgono”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Mauro Rotelli.

