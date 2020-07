Emergenza demografica, Rampelli: Ennesima sconfessione operato Conte

“L’emergenza demografica, con il tracollo delle nascite comunicato dall’Istat, costituisce l’ennesima promessa non mantenuta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Natalità e asili nido, temi sui quali aveva sbandierato impegni sin dal suo insediamento, sono rimaste questioni non affrontate, con l’aggravante del mancato riconoscimento del ruolo sussidiario degli asili nido privati, fin qui ancora assenti dall’agenda del Governo, nonostante la nostra battaglia. Ora che la paralisi economica causata dal Covid-19 mobilita importanti risorse europee occorre mettere in campo un piano straordinario per la natalità e far uscire l’Italia dal vulnus demografico”.

È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.