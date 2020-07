Covid-19. de Bertoldi: Antitrust apre istruttoria su campagna pubblicitaria Unipol. Impegno Fratelli d’Italia a tutela consumatori

“L’Antitrust aprirà un’istruttoria su UnipolSai riguardo la campagna pubblicitaria in cui si prometteva ai propri clienti la restituzione della tariffa RC per un mese, in relazione all’emergenza epidemiologia Covid-19″. A darne notizia il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea de Bertoldi, segretario della Commissione Finanze e Tesoro.

“Rispondendo a una mia interrogazione il ministro Patuanelli, continua de Bertoldi, ha evidenziato due potenziali pratiche scorrette da parte di UnipolSai: una sulla restituzione di un mese di polizza Rc Auto, che in realtà sarebbe soltanto uno sconto da applicare in caso di rinnovo, e un’altra riguardo il trattamento die dati personali del cliente che sarebbero suscettibili di violare il Codice del Consumo”.

“Toccherà adesso all’Antitrust valutare se sussistano violazioni e nel caso irrogare sanzioni. Questo conferma l’impegno di Fratelli d’Italia al fianco dei cittadini e nello specifico dei consumatori, a tutela dei loro diritti al riparo da comportamenti scorretti e ingannevoli, che proprio in un momento così difficile devono essere oggetto di controlli più severi e scrupolosi” conclude il senatore de Bertoldi.