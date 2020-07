“Oggi, mi è sembrato doveroso portare un saluto e un benvenuto – in terra Sarda – al nuovo Comandante della base dell’Aeronautica militare di Decimomannu, il Colonello De Luca, che prende il posto del Colonnello De Angelis a cui va il nostro ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto”, è quanto dichiara Salvatore Deidda, Capogruppo di FdI in Commissione Difesa.

“La base di Decimomannu presto vedrà un nuovo positivo sviluppo grazie alla Scuola Piloti, recentemente confermata del Sottosegretario della Difesa Calvisi, a dimostrazione del fatto su come si possa lavorare insieme per obiettivi che porteranno indotto e sviluppo per tutto il territorio”, prosegue Deidda.

“Le Forze Armate sono un patrimonio di tutti i cittadini e il loro lavoro – con le giuste e doverose attenzioni – porta sostegno a tutte le altre Istituzioni oltre ad essere un elemento imprescindibile per la nostra Difesa nazionale”, conclude il Deputato di FdI.