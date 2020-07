Fase 3, FdI: No a strutture militari per immigrati positivi a covid-19

Si porti rispetto a uomini e donne in divisa

“Mentre è chiaro che a favore dei nostri militari anche nel Decreto Rilancio non sono previste quelle misure promesse dal governo come la proroga di un anno dei ferma prefissata, senza alcun coinvolgimento del Parlamento l’esecutivo Conte decide di destinare gli immigrati clandestini risultati positivi al Covid-19 nelle strutture della Difesa. Dopo aver visto in questi anni la Marina Militare trattata alla stregua di taxi del mare, oggi assistiamo ad un altro duro colpo inferto alle Forze armate. Fratelli d’Italia chiede rispetto per i nostri uomini e donne in divisa e l’istituzione di un blocco navale per impedire le partenze degli immigrati e le morti in mare”.

Lo dichiarano Salvatore Deidda, Wanda Ferro e Davide Galantino, deputati di Fratelli d’Italia e componenti della commissione Difesa della Camera.