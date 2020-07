Fase 3. Rizzetto: Governo incapace lascia artigiani senza cig

Presentata interrogazione a Gualtieri e Catalfo

“Non comprendiamo perché il governo tenga bloccate risorse finanziarie già stanziate per la cassa integrazione, lasciando migliaia di lavoratori dal mese di marzo senza alcun sostegno economico. Nel settore dell’artigianato le risorse sono state gestite ancora peggio di quanto fatto nel comparto industriale. Non solo sono stati concessi con ingiustificato ritardo i fondi per gli ammortizzatori attesi dagli enti bilaterali degli artigiani, ma una volta trasferiti si sono rivelati gravemente insufficienti, tanto da coprire in alcune regioni solo un quarto delle domande presentate. Chiediamo immediati interventi a sostegno di questi lavoratori che si trovano con l’acqua alla gola, per colpa di un esecutivo che si muove a singhiozzo e non riesce a realizzare alcuna misura in modo coerente con quanto annunciato”.

Lo dichiara Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Lavoro annunciando una interrogazione al ministro delle Finanze Gualtieri e al ministro del Lavoro Catalfo.