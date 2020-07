“A due anni dalla tragedia del ponte di Genova, con 43 morti e 600 sfollati, non c’è stata alcuna revoca come promesso dal presidente Conte. Il Movimento Cinquestelle ha avallato, per tenere le poltrone, le scelte del Partito democratico favorendo i Benetton. Questa è la verità”.

Lo ha detto al Tg1 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.