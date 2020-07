Autostrade, Rampelli: Persa un’altra battaglia

“Conte ha perso un’altra battaglia con il Pd, l’ha fatta perdere al M5S e, soprattutto, all’Italia. La supercazzola inventata in luogo dell’attesa revoca della concessione autostradale serve solo a tirare la palla avanti, a prendere tempo in attesa che equilibri differenti consentano di tutelare la famiglia Benetton, amica storica della sinistra, e l’intera pletora di cooperative e consulenti che sono stati beneficiati di regalie milionarie dagli anni ‘90 in poi, creando un circuito vizioso di complicità aggravato dall’incuria, dagli scarsi investimenti, dall’inesistente manutenzione della rete che si è materializzata nella tragedia del crollo del ponte Morandi.

La retorica stucchevole messa in campo in difesa degli attuali concessionari è stata condita da farneticazioni autentiche, del tipo: “chi verrà più a investire in Italia se sarà revocata la concessione?”…Mi domando, al contrario, quale avvilente immagine di scarse serietà e autorevolezza stia dando l’Italia che, di fronte a contratti non rispettati dalla Società Autostrade, alla vergogna di un ponte che crolla i cui fotogrammi fanno il giro del mondo e al dolore per le 43 vittime della tragedia non abbia ancora provveduto alla revoca né abbia avanzato la richiesta di risarcimento dei miliardari danni morali e materiali subiti. Anche debolezza, ricattabilità e sciatteria fanno scappare gli investitori”.

E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.