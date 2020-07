Dl missioni, Galantino: Da Boldrini e sinistra dichiarazioni ideologiche

Militari non meritano di essere tirati in ballo per vicende legate a maggioranza

“Si può scegliere di fare propaganda con la storia del ‘restiamo umani’ ed essere complici di alimentare quei mercati che tutti conosciamo, prostituzione, traffico di essere umani, droga, caporalato o scegliere di stare dalla parte dei nostri militari che sono apprezzati in tutto il mondo e che non meritano di essere tirati in ballo per questioni per cui la maggioranza deve fare chiarezza al suo interno. I nostri militari devono avere il pieno sostegno di tutto il Parlamento ed è con dispiacere che abbiamo assistito alla spaccatura nella maggioranza avvenuta nelle commissioni Difesa ed Esteri e alle dichiarazioni ideologiche della collega Boldrini e di altri esponenti della sinistra e di Italia Viva”.

Così Davide Galantino, deputato di Fratelli d’Italia e componente della commissione Difesa nel corso del suo intervento sul decreto Missioni internazionali.