Fase 3, Acquaroli: Da Governo risposte elusive su Wirlphool e Auchan Conad

Nelle Marche cassa integrazione sta diventando preavviso di chiusura

“Non siamo soddisfatti dalla replica del ministro Catalfo che si nasconde dietro a risposte elusive e non risponde sulle intenzioni del governo circa il mantenimento occupazionale nella Regione Marche. Mentre in molti casi la cassa integrazione sta diventando preavviso di chiusura, dal governo non arriva una visione chiara sul futuro della gente e di un territorio che da mesi soffre anche per le vertenze Wirlphool e Auchan Conad. Anziché organizzare gli Stati generali dell’economia, ci saremmo aspettati una sburocratizzazione per le piccole e medie imprese che sono le uniche che in questo momento potrebbero fare fronte alle difficoltà del tessuto economico e alla continua perdita di posti di lavoro”.

Così Francesco Acquaroli, deputato di Fratelli d’Italia, nel corso del question time di FDI al ministro del Lavoro Nunzia Catalfo.