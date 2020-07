“Apprendiamo che tra M5S, Pd e Italia Viva mancherebbe l’intesa sul rinnovo dei vertici delle commissioni parlamentari e che per questo il voto previsto per oggi slitterebbe di qualche giorno. Sarebbe solo l’ennesima figuraccia di una maggioranza litigiosa che invece di lavorare per il bene dell’Italia e degli italiani preferisce scannarsi per un pugno di poltrone”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

