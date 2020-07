UE, Montaruli: Da Europa due di picche a Conte

“La storia le ha dato buca e l’Europa il due di picche con la Merkel che dopo averle concesso i 5 minuti di rito è subito tornata fare la Cancelliera e gli interessi della Germania lasciando soli lei e quindi l’Italia. La stanno spingendo a cadere nella trappola della condizionalità per poi poter mettere mano sulla sovranità dell’Italia e sui suoi asset strategici. L’Italia si affaccia al Consiglio europeo con un compromesso a estremo ribasso per assecondare gli interessi di Germania e le richieste dell’Olanda. La causa di tutto questo sta nel peccato originale di avere un governo nato la scorsa estate a Biarritz e non nelle urne sicché anche l’Italia arriva all’appuntamento di venerdì fortemente indebolita anche se avrebbe potuto esercitare numerosi punti di forza nella trattativa da paese fondatore che l’Europa non può permettersi di perdere”.

Così Augusta Montaruli, deputato di Fratelli d’Italia intervenendo in Aula sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista del Consiglio europeo del prossimo 17 luglio.