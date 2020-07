Difesa – Caserma Gonzaga, FdI: Grande soddisfazione per i 21 milioni di euro destinati al centro selezione e reclutamento esercito italiano Foligno

21 milioni di euro nell’ambito della nuova programmazione infrastrutturale scorrevole (Pis) per gli interventi di recupero agli edifici, ancora bisognevoli, del Centro Selezione e Reclutamento dell’Esercito Italiano di Foligno e l’ammodernamento di 4 palazzine destinate agli alloggi ed ai poliambulatori del centro stesso.



Questa la risposta del Sottosegretario della Difesa, Giulio Calvisi, all’interrogazione dei Deputati di FdI, Deidda, Prisco, Ferro e Galantino che chiedevano al Governo di intervenire per recuperare quelle parti della Caserma “Gonzaga”, compromesse dal sisma.



“Siamo certamente soddisfatti che la nostra richiesta di attenzione per l’importante Centro Selezione e Reclutamento di Foligno sia stata accolta sia dal Ministero che dai vertici dell’Esercito e delle Forze Armate”, dichiarano i Deputati di FdI.



“Come Commissione Difesa, abbiamo già potuto apprezzare, in passato, il lavoro del personale della Caserma, ricordando, inoltre, che nella struttura sono ospitati anche i militari impegnati nell’operazione ‘Strade Sicure’ e si svolgono le lezioni scolastiche, a causa degli eventi sismici che hanno colpito l’Umbria e danneggiato gli edifici”.



