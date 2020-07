Fase 3, FdI: Governo vergognoso non proroga termini dichiarazione redditi

Esecutivo prosciuga aziende, artigiani, commercianti e professionisti

“La decisione del Governo di non concedere alcuna proroga del termine per la dichiarazione dei redditi, come invece promesso dalla maggioranza, è l’ennesima dimostrazione della inaffidabilità di questo esecutivo. Un esecutivo che registra anche la spaccatura tra il ministro Gualtieri e il sottosegretario Villarosa il quale, rispondendo al nostro question time ha comunicato che nessuna proroga verrà concessa, prendendo esplicitamente le distanze da Gualtieri senza neanche leggere la nota tecnica predisposta per la risposta dal Ministero. La proroga promessa dal Governo era indispensabile per decine di migliaia di professionisti, ormai sempre più utilizzati come parastatali dall’esecutivo, che ora, dopo aver seguito bonus, indennità, finanziamenti, dovranno in pochi giorni predisporre e determinare gli importi che gli italiani, e in particolare le partite Iva, dovranno versare allo Stato che ora pretende da milioni di italiani una liquidità che semplicemente non c’è. Questo Governo con una mano elargisce elemosine e con l’altra mano non solo si riprende questi spicci, ma prosciuga aziende, artigiani, commercianti, professionisti non rendendosi conto di quello che è invece evidente a tutti, ma non al Governo: il sistema produttivo e gli italiani sono allo stremo”.

Lo dichiarano Galeazzo Bignami e Marco Osnato, deputati di Fratelli d’Italia.