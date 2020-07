“Anche Noi con l’Italia sostiene la mia candidatura alla presidenza della Regione Marche. Ringrazio particolarmente l’On. Maurizio Lupi per l’appoggio e la volontà di contribuire a scrivere una nuova pagina per la nostra regione. Noi con l’Italia sarà presente in coalizione e darà il proprio appoggio al nostro progetto per rilanciare le Marche”.

Così in una nota il deputato Fdi Francesco Acquaroli, candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Marche.