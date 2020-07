Coronavirus, Berlato: Solo una battaglia culturale può contrastare la criminalità organizzata, lo stato fornisca strumenti adeguati

“Il profondo disagio sociale causato dal difficile periodo che stiamo attraversando e’ terreno fertile per le attivita’ mafiose sul territorio. In regioni come Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Campania, Puglia e Calabria non vediamo sono più solamente delle infiltrazioni, ma un vero e proprio radicamento della malavita organizzata. I boss mafiosi prendono sempre più potere, tanto che i loro affiliati circolano armati e completamente indisturbati, minacciando e aggredendo le Forze dell’Ordine che sono costantemente impegnate, con coraggio e dedizione, a contrastare questo fenomeno”. Così in una nota l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Sergio Berlato. “Gli aiuti promessi dal Governo devono ancora arrivare e la criminalità specula su questa inadempienza: sono molti infatti coloro che, a causa della disperazione, si sono rivolti alla criminalità organizzata con la speranza di ottenere un sostegno economico immediato. Per far fronte a questa situazione, oltre ad un intervento tempestivo ed omogeneo da parte dello Stato è necessario intraprendere una battaglia culturale. È fondamentale investire nella cultura della legalità. Collaborare con le organizzazioni mafiose non può, e non deve essere considerata una strada percorribile”.

