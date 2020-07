Fase 3, Bignami: Su fisco scelta miope del Governo

Governo arrogante verso sistema produttivo

“Dopo la chiusura imposta per mesi dal Governo a milioni di attività che si sono così trovate prive di ogni liquidità, la scelta di non prorogare il termine per il versamento delle tasse fissato per lunedì 20 luglio è una scelta miope e scellerata che rischia di uccidere migliaia di attività che semplicemente non hanno più soldi neanche per campare. L’ipotesi di non versare le tasse il 20 luglio, come ipotizzato dalle associazioni di commercialisti, diventa una sorta di legittima difesa di professionisti e partite IVA contro un Governo che continua a dimostrare tutta la sua arroganza e prepotenza verso il sistema produttivo della Nazione”.

Lo dichiara Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia e componente Fdi della commissione Finanze.