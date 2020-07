Regionali, Delmastro: Zingaretti spieghi affare mascherine anzichè parlare di fascismo

“Zingaretti si è svegliato dal suo torpore e sproloquia di fascismo ad ogni piè sospinto, utilizzandolo come consueta arma di distrazione di massa. Sono altre le urgenze degli italiani come, ad esempio, la gestione della emergenza sanitaria. Zingaretti vuole parlare dei suoi improvvidi acquisti di mascherine? Ah già ancora lì Zingaretti dormiva il sonno dei giusti per svegliarsi oggi e parlare di fascismo nel 2021! Se Zingaretti avesse un po’ di pudore, prima di sproloquiare e pontificare, dovrebbe spiegare a tutti l’affaire delle mascherine della Regione Lazio.”

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile Giustizia di FDI.

Condividi