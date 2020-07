Scuola, FdI: Azzolina continua a stupirci con effetti speciali

Interrogazione FDI su fornitura urgente banchi singoli

“Il ministro Azzolina continua a stupirci con effetti speciali. L’ultima riguarda i banchi singoli da ultima generazione che costano ben 300 euro l’uno e che all’apparenza non sembrano neanche essere utili alla didattica perchè scomodi e dotati di rotelle: diciamo più adatti ad essere usati come autoscontro che come banchi di scuola.

FdI ha presentato un’interrogazione riguardo a questa ingente gara di fornitura per chiedere i motivi di questa richiesta urgente per l’importo molto elevato di 200 milioni di euro. In questo momento in cui la scuola ha bisogno di risorse per effettuare lavori essenziali ci sembra fuori da ogni logica investire tutte queste risorse per dei banchi avveniristici sulla funzionalità dei quali permangono forti dubbi”.

Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Paola Frassinetti vicepresidente commissione Cultura e responsabile dipartimento istruzione ed Ella Bucalo responsabile scuola.”