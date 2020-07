TAV, Ciaburro: PD succube dell’ala no tav grillina?

Ministro Interno si faccia sentire

“Ennesimo assalto al cantiere di Chiomonte con tanto di bombe carta lanciate dai No tav che altro non sono che dei terroristi. Di nuovo agenti delle Forze dell’ordine feriti da coloro i quali paiono non subire mai le giuste pene detentive che meriterebbero. Mi chiedo dove sia il ministro dell’Interno Lamorgese: da lei nessuna parola di condanna per i No Tav e di vicinanza ai nostri uomini in divisa. Sembra che anche il PD sia ormai succube dell’ala No Tav dei 5Stelle, perché nessuno dei membri del Governo ha alzato la voce per dire basta a questa ennesima dimostrazione di violenza che nulla ha a che vedere con una protesta che deve sempre essere civile seppure oggi non più attuale vista la decisione del Governo a terminare l’opera”.

Lo dichiara Monica Ciaburro, deputato di Fratelli d’Italia.